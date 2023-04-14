Diyarbakır'da inşa edilen Selahaddin Eyyubi Camisi ibadete açılıyor

MEZOPOTAMYA, SELÇUKLU VE OSMANLI MOTİFLERİ KULLANILDI
Başlangıç projesi Uğur Kınık´a ait olmakla birlikte, daha sonra farklı mimarların da katkı sunduğu camide, ağırlıklı olarak bölgenin bazalt, beyaz ve sarı taşlarıyla, Mezopotamya, Selçuklu ve Osmanlı motifleri kullanıldı. Caminin dört minare kare, ana kubbesi dahil toplamı 56 kubbesi sekizgen form olarak inşa edildi. Caminin yanlarında bulunan 4 kapıya Hazreti Adem, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa´nın adları yazıldı. Ana kapıda ise Hazreti Muhammed´in ismi yer aldı.