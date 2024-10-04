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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da feci olay! Armut toplarken yorgun mermi isabet etti | Son dakika haberleri

        Armut toplarken yorgunun merminin isabet ettiği kadın, yaralandı

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bağda armut toplayan İpek Baykuşak (43), yakınlardan ateşlendiği tahmin edilen tabancadan çıkan yorgun mermiyle yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 21:34 Güncelleme: 04.10.2024 - 21:34
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        Diyarbakır'da feci olay! Armut toplarken yorgun mermi isabet etti
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        Diyarbakır'daki olay, öğleden sonra Silvan ilçesi kırsal Bayrambaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

        Bağda armut toplayan İpek Baykuşak, yakınlarda ateşlendiği tahmin edilen tabancadan çıkan yorgun merminin vücuduna isabet etmesiyle yaralandı.

        İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Baykuşak, ilk müdahalenin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne, buradan da Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Baykuşak’ın tedavisi sürerken, silahı ateşleyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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