Diyarbakır'da fabrikada kavga: 1 ölü, 12 yaralı

REKLAM advertisement1

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir fabrikada çıkan kavgada, 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

İlçenin kırsal Ofköy Mahallesi'ndeki bir çırçır fabrikasında işçiler ve ustalar arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR AA'nın haberine göre; kavgada, Celal A. (62) hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralılardan 7'si Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

TEDAVİLERİ TAMAMLANAN 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Bismil Devlet Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan 5 şüpheli; Ü.D, M.A, R.A, İ.A. ve M.A. gözaltına alındı. *Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.