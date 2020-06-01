Diyarbakır'ın Ergani Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla, Yolbulan Mahallesi'nde karantina tedbirlerinin uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceği aktarılan açıklamada, mahallede istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmaması istendi.

Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan mahallede jandarma ekiplerince önlem alındı.