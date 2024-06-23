Diyarbakır'da anlaşma masasında silahlar konuştu: 4 yaralı
Diyarbakır'da aralarındaki alacak verecek meselesini çözmek için bir araya gelen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 4 kişi yaralandı.
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Diyarbakır'ın merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi Ali Emiri 7. Sokak’ta iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup, tarım ürünlerinin satıldığı bir dükkanda bir araya geldi.
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Taraflar aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yerini silahlı kavgaya bıraktı.
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Kavgada, gruptaki S.Y., H.Y., F.T. ile bu sırada yoldan geçen R.T. silahlardan çıkan mermilerin isabet etmesi sonucu yaralandı.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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Polis, olayla ilgili inceleme başlattı