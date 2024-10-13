Diyarbakır'da 6 gözaltı

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki İstasyon Meydanında düzenlenmek istenen miting için aralarında DEM Parti Eş Genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve bazı DEM Partili milletvekillerinin bulunduğu grup, Ofis Semtinde bir araya geldi. Kentte düzenlenmek istenen izinsiz mitinge polis izin vermedi.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.