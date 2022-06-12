Diyarbakır'da 20'nci katta can pazarı: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dairede çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi. Yaralı 14 kişiden 1'i itfaiye eri 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Aziziye Mahallesi'ndeki 25 katlı binanın 20'nci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri ekiplerce tahliye edildi, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Yangında aralarında itfaiye erlerinin de olduğu dumandan etkilenen ve vücudunda yanık oluşan yaralılardan hastaneye kaldırılan 15 kişiden Hüseyin Yıldız (27) yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hastanede tedavisi süren yaralılardan 1'i itfaiye eri 2 kişinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
ELEKTRİK KONTAĞI ŞÜPHESİ
10 itfaiye aracı, 40 itfaiyeci, 2 AFAD kurtarma aracı ve 10 AFAD personeli ile müdahale edilen yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendirilirken, Vali Ali İhsan Su, hastanedeki yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Vali Su, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Yenişehir ilçemiz Aziziye Mah. A Plus Seyran konutlarında çıkan yangında bir canımızı kaybettik. Vefat eden kardeşimize Allah´tan rahmet, yangından etkilenen vatandaşlarımıza ve itfaiyecilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afetten korusun" dedi.
KİRACI GÖZALTINDA
Yangınla ilgili alevlerin çıktığı dairede oturan G.G. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde G.G., yangın sırasında evde olmadığını belirtti. Bir süre önce evi eşyalı olarak kiraladığını ifade eden G.G., "Evde eski bir klima vardı. Garip sesler çıkarıyordu. Yangının oradan çıkma ihtimali var" dedi.
G.G.'nin işlemleri sürerken, hastaneye kaldırılan yaralılardan 12'si tedavilerinin ardından taburcu edildi. 1'i itfaiye eri 2 kişinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
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