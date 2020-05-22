Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 263. gününe girdi.Adana'nın Seyhan ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Engin için gelerek eylem yapan anne Kamile Küçükdağ, evladı yanında bulunmadığı için mutlu olamadığını söyledi.
Bayramda acılarının katlanarak arttığını ifade eden Küçükdağ, "Bizim bayramımız seyranımız yok. Bayramlık alamıyoruz. Evladımız ne zaman gelirse o zaman bizim bayramımızdır. Oğlumun fotoğrafına, montuna sarılarak kokluyorum. Benim ne günahım var, bu acıyı bize çektiriyorlar. Onlarda biraz Allah korkusu biraz vicdan olsa çocuklarımızı verirler." dedi.
Eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını anlatan Küçükdağ, "Evladımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. 500 sene de geçse evladımızı istiyoruz. Evladımızı alınca sevinçle evimize gideriz. Evladımız olmadan ev bize zindan." ifadelerini kullandı.Oğluna seslenen Küçükdağ, şöyle konuştu:"Oğlum beni görüyorsan, sesimi duyuyorsan gel, askere, devlete teslim ol. 11 bayramı sensiz geçiriyorum, gücüm kalmadı. Sürekli gözümün önündesin. İnşallah bir gün kapıyı çalıp 'Ben geldim.' dersin. Teslim olanlar anne ve babalarının yanında. Sen de gel."
- "Evlat acısı çok zor"
Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemi yapan baba Süleyman Aydın da evlat nöbetine çocuklarına kavuşana kadar devam edeceklerini belirtti.Çocuklarına kavuşmak istediklerini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:"HDP milletvekilleri bizi görmezden geliyor. Ön kapıdan girip arka kapıdan kaçıp gidiyorlar. Hani Kürtleri temsil ediyordunuz? 5 yıldır çocuklarımızdan hiç haber almıyoruz. Sizde hiç mi vicdan yok? Gerçekten Kürtleri temsil ediyorsanız gelin yanımıza, terör örgütünden çocuklarımızı siz de isteyin.
Çocuklarımızın yolunu bayramda da evimizde gözleyeceğiz. Bayramdan sonra tüm aileler olarak tekrar burada eylemimize devam edeceğiz. Evlatlarını HDP’den almadan hiçbir aile buradan bir yere gitmiyor. Hepimiz bunda kararlıyız."Aydın, 5 yıldır bayramda acı yaşadıklarını dile getirerek, "Herkes bayram için çocuklarına bir şeyler aldı. Biz buruk izledik. Evlat acısı çok zor. Şu an burada olsalardı dünyanın en mutlu insanı biz olurduk. HDP, bize bu mutluluğu yaşatmıyor. Bize eziyet çektiriyorlar." ifadelerini kullandı.
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