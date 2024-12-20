Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin din görevlisi alıyor! Başvuru tarihler nedir?
Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Akademisine Aday, 4 bin din görevlisi (İmam Hatip) alımı yapacağını duyurdu. KPSS puanı ve sözlü sınav notuna göre alınacak adaylar taşra teşkilatlarında görevlendirilecek. Peki, 4 bin din görevlisi için başvuru tarihleri nedir? İşte, detaylar...
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Diyanet İşleri Başkanlığı taşra taşkilatlarında görevlendirmek üzere 4 bin din görevlisi alacağını duyurdu. Adaylar KPSS puanına ve sözlü sınav notuna göre seçilecek. Sözlü sınavda; Kuran-ı Kerim, dini bilgiler ve hitabet konuları üzerinden mülakat yapılacak. İşte, Diyanet 4 bin din görevlisi alımı detayları...
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4 BİN DİN GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU DETAYLARI
Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 30.12.2024-10.01.2025 (saat 16:30) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır.
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SÖZLÜ SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
Sınav tarihi ileriki günlerde açıklanacak. Başvuruların kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınav;
a) İlahiyat Fakültesi kontenjan grubu için;
İstanbul, Manisa, Antalya, Konya, Samsun, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır, Van, Yozgat ve Bolu
b) İHL + Hafız kontenjan grubu için;
Bursa, Denizli, Kayseri, Ordu, Şanlıurfa ve Erzurum
c) İlahiyat Fakültesi+Hafız, İlahiyat Ön Lisans+İHL+Hafız ve İlahiyat Ön Lisans+İHL kontenjan grubu için;
Ankara
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DİN GÖREVLİSİ ALIMI NASIL YAPILACAK?
1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
2. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
3. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadar aday, Aday Din Görevlisi olarak Diyanet Akademisine girmeye hak kazanacaktır. Diğerleri ise yedek olarak sıralanacaktır.