Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde hutbe irad etti ardından Cuma namazı kıldırdı.

Hutbede faizin faizin toplumsal zararları ve toplumda açtığı yaraları anlatan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “İslam, faizin her türünü kesin olarak haram kılmıştır. Faizli işlemleri en büyük günahlardan saymıştır. Nitekim Yüce Rabbimiz, hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede müminleri şöyle uyarmaktadır: “Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz” dedi.

Başkan Erbaş, faizin tarih boyunca ekonomik hayatın en büyük sömürü ve zulüm araçlarından biri olduğuna dikkat çekerek, “Faiz felaketinden uzak duralım. Faizle elde edilen maldan hayır gelmeyeceğinin idrakinde olalım. Şu geçici dünya hayatımızda daha çok kazanmaktan ziyade, helalinden kazanıp helal yolda harcamaya gayret edelim” diye konuştu.

“İslam ve insanlıkla asla bağdaşmayan büyük bir günahtır”

Başkan Erbaş, geçtiğimiz günlerde Kırıkkale'de eski eşi tarafından katledilen Emine Bulut için rahmet dileyerek şöyle devam etti:

“Kırıkkale’de hunharca işlenen cinayette vefat eden hanım kardeşimize ve onun gibi şiddete, cinayete maruz kalan nice masuma Allah’tan rahmet, arkalarında bıraktıkları yavrularına ve sevdiklerine sabırlar diliyorum.

Herkes bilmelidir ki, her ne sebeple olursa olsun bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması, en büyük zulümdür. İslam’la ve insanlıkla asla bağdaşmayan büyük bir günahtır. Dinimizde kadının canı, onuru ve hakları dokunulmazdır ve emanettir.

Nitekim Efendimiz (sav) “sizin en hayırlınız eşine karşı en hayırlı olanınızdır” buyurmuştur. Diğer taraftan Mümin elinden ve dilinden hiç kimsenin zarar görmediği kişidir. Bir daha bu tür acı olayları milletimize yaşatmamasını cenabı haktan niyaz ediyorum.” dedi.