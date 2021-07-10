Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya Twitter hesabından "Ayasofya Camii" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Bir yıl önce bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalarıyla yayımlanan tarihi kararnameyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi asli hüviyetine kavuşarak, yeniden müminlerle buluştu. Cenabıhak kıyamete kadar minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."