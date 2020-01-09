Diyanet İşleri Başkanlığı hac kura sonuçları sorgulama ekranı, hacı adayları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı hac kuralarına bu sene 2 milyon 298 bin 800 aday başvurdu. Kurada adı çıkan 83 bin 430 aday kesin kayıt yaptırma hakkı kazanacak. Peki 2020 hac kura sonuçları sorgulama ekranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

DİYANET E-DEVLET KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAAT KAÇTA?

Bugün saat 10.00'da başlayan törenin ardından çekilen 2020 Hac kuralarının sonuçları saat 21.00'de e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile E-Devlet'ten hac kura sonuçlarını öğrenecek.

E-DEVLET HAC KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

HAC KESİN KAYITLAR 13-24 OCAK'TA YAPILACAK

Kura sonucunda 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Kura sonuçları bugün saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilecek.

Kurada adı çıkanlar, 13-24 Ocak 2020'de "Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgesini e-Devlet sistemi üzerinden alarak kayıtlarını müftülükler ve acentelere yapabilecek.

Belirlenen sürede kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Ocak-7 Şubat 2020'de dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2020'de kayıt yaptırıp da daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız hacca götürecek.

ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE KURASIZ HAC İMKANI

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2020 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek. Bu yıl kesin kayıt hakkı kazanan herhangi bir hacı adayı sağlık sorunları sebebiyle hacca gidemeyecek durumdaysa, sağlık durumunu belirtir bir heyet raporu aldığı takdirde kesin kayıt hakkı gelecek yıla ertelenebilecek. Ancak iki kez üst üste gitmekten vazgeçen hacı adaylarının katsayıları sıfırlanacak.

HAC KURA KATSAYISI NASIL BELİRLENİYOR?

2009’da uygulanmaya başlanılan katsayılı kura sisteminde hacı adaylarının katsayıları, ön kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren bekledikleri yılın kendisiyle çarpımıyla hesaplanıyor. Buna göre, 2011 yılından bugüne aralıksız kayıt yenileyen hacı adaylarının kuradaki katsayısı 100, bu yıl ilk kez başvuru yapan hacı adaylarının kura katsayısı ise 1 olacak.