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Göz Damlası Orucu Bozar Mı?
Oruç tutmak isteyen ancak rahatsızlıklarından dolayı göz damlası kullanmak zorunda olan binlerce hasta “Göz damlası orucu bozar mı?” diye araştırmaya başladı. Ramazan-ı şerifin bereketinden mahrum kalmak istemeyen hastalar konuyu Diyanet İşleri Başkanlığı’na taşıdı. Diyanet’in resmi internet sayfasında yapılan açıklamaya göre;
Göz damlası orucu bozar mı?
Ramazan ayının yaklaşmasıyla oruç ibadetlerinin sıhhati konusunda araştırma yapmaya başladı. Peki, göze damla damlatmak orucu bozar mı? Göz damlası orucu bozar mı? İşte, Ramazan ayı süresince oruç tutmak isteyip ancak tedavi sürecinde olup damla kullanmak zorunda olan vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı detaylar aşağıdadır.
Konunun uzmanlarından alınan bilgiler dâhilinde, göze damlatılan damla, miktar olarak çok az yani (1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre) olup yine bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, kalan diğer bir kısmı da gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında gözenekler yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Ayrıca yapılan bu işlemde tedavi söz konusudur ve kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Bu sebeple göz damlası kullanmak orucu bozmaz. (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Kâsânî, Bedâî’, II, 98).
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