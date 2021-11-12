Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan haftalık namaz vakitleri ve İstanbul Cuma vakti araştırılıyor. 12 Kasım Cuma günü cumaya gitmek isteyen vatandaşlar İstanbul Cuma saatini merak ediyor. İşte Diyanet İşleri haftalık namaz vakitleri ve İstanbul Cuma namazı saati

İSTANBUL CUMA SAATİ - 12 KASIM

12 Kasım İstanbul Cuma saati: 12.53

İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 12 Kasım 2021 Cuma 06:13 07:41 12:53 15:31 17:56 19:18 13 Kasım 2021 Cumartesi 06:14 07:42 12:53 15:30 17:55 19:17 14 Kasım 2021 Pazar 06:15 07:43 12:53 15:30 17:54 19:16 15 Kasım 2021 Pazartesi 06:16 07:44 12:54 15:29 17:53 19:16 16 Kasım 2021 Salı 06:17 07:46 12:54 15:28 17:52 19:15 17 Kasım 2021 Çarşamba 06:18 07:47 12:54 15:28 17:51 19:14 18 Kasım 2021 Perşembe 06:19 07:48 12:54 15:27 17:51 19:14

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

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