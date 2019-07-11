Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen hafızlık sınavı 24 Haziran 2019 tarihinde binlerce adayın katılımıyla tamamlanmıştı. 11 Temmuz 2019 Tarihinde sınav sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını öğrenmek için araştırma yapıyor. İşte Hafızlık sınav sonuçları sorgulama sayfası.

HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI

Hafızlık sınav sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. 70 puan alan adayın başarılı sayılacağı hafızlık tespit sınav sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinden TC Kimlik Numarası ile öğrenilebilecek. Sınav sonucu için aşağıda bulunan linkten diyanet işlerinin resmi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

2019 HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI

HAFIZLIK SINAVI BAŞARI NOTU 70

Hafızlık Tespit Sınavı sözlü olarak yapılacak ve 70 puan alan aday başarılı sayılacaktır.

Sınavda başarılı olarak belge almaya hak kazanan öğrencilerin “Hafızlık Belgeleri” eğitim gördükleri Kur'an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkânlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılarak belge almaya hak kazananların belgeleri ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecektir.