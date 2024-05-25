Diyalizden dönen hastalar rahatsızlandı

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Burdur Devlet Hastanesi’nde saatlerinde diyaliz bölümünde tedavi olan ve taburcu edilen birçok hasta akşam saatlerinde rahatsızlanarak aynı hastanenin acil servisine başvuruda bulundu.

Fotoğraf: İHA Acil serviste yapılan ilk müdahalelerin ardından hastalar ambulanslarla çevre hastanelere nakledildi. Olay yeri inceleme ekipleri diyaliz bölümünde incelemelerde bulundu.

Fotoğraf: İHA BURDUR VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPACAK Konuyla ilgili olarak Valilikte oluşturulan kriz masasında Vali Türker Öksüz ve İl Sağlık Müdürü Murat Erk’in katıldığı durum değerlendirme toplantısının yapıldığı ve konu ile ilgili resmi açıklamanın, toplantının ardından Burdur Valiliği tarafından yapılacağı öğrenildi.

Fotoğraf: İHA Rahatsızlanarak hastaneye başvuran hasta yakınlarından Zeynep Ceylan, "Yengemi getirdik hastaneye. Rahatsızlanınca beni aradı. Bende yardımcı olmak amacıyla buraya geldim. Şimdi Bucak Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Sabah diyalize gelmişti. Diyalizden çıktıktan sonra rahatsızlanmış. Konuşma sıkıntısı yaşıyordu belirtisi öyleydi. Biz de diğer hastalar gibi buraya geldik. Buradan da çevre hastanelere sevk ediyorlar. Hastamızın durumu iyi bilinci açık çok şükür. Herkese geçmiş olsun" şeklinde konuştu. *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.