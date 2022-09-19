KAHVALTIDA TÜKETİLEN BU BESİNLER ÖLÜMCÜL HASTALIKLARIN HABERCİSİ!

2011 yılında Münih Üniversitesi'nde ağır kahvaltının günlük alınması gereken kalori miktarının büyük bölümünü tükettiği için kilo almaya sebep olduğunu ortaya koydu. Oysa Virginia Commonwealth Üniversitesi, güçlü bir kahvaltının kilo vermeye yardımcı olduğunu açıklamıştı.

Araştırma sonuçlarından çıkan bu çelişkiler nasıl bir kahvaltı yapmamız gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzun bir süre uykuda geçen vücudumuz için kahvaltı da ne yenmesi gerektiği ise burada büyük bir önem teşkil ediyor. Uyurken vücut kendini yenilemek için fazlasıyla enerji harcar. Biyolojik saat gereği gece boyunca uyku hormonu, büyüme hormonu salgılanırken; uzun saatler süren açlık da eklenince enerji kaybı yaşar. Uzun süren açlık sonrasında şeker düşüyor, stres hormonu kortizol yükseliyor. Uyanır uyanmaz kahvaltı yaparak kortizolü dengeliyor, insülini yükseltiyoruz. İşte uzmanlar da tam bu noktada şüpheleniyor. Şekeri aniden yükseltmek, daha sonra hızla düşmesine yol açıyor.

Şeker ve karbonhidrat tüketimi şekeri ani yükselttiği ve kısa süre sonra hızla düşürdüğü için zararlı kabul ediliyor. Tokluk şekerinin açlık şekerinden düşük çıktığı, insülin direncinin olduğu vakaların en büyük sebeplerinden birisi olarak bu gösterilmekte. Bu sebeple kahvaltının kan şekerini ani yükselterek insülin direncine yol açtığı düşünülüyor.

Yalnızca insilün değil bu gıdalar aynı zamanda obeziteyi artırarak kalp krizini de tetikliyor.

İşte birçok hastalığı beraberinde getiren kahvaltıda tüketilen o besinler…