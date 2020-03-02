Diyabet nedir?

02 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çağın sağlık sorunları arasında yer alan diyabet(şeker hastalığı) artık çocuklarda da çıkıyor.Peki bu şeker hastalığı nedir? Şeker hastası olduğumuzu nasıl anlarız? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...
DİYABET NEDİR?
Yaygın bir sağlık sorunu olan diyabet ölümcül birçok hastalığın oluşumunda birinci sırada rol oynayan ve dünyanın her yerinde çok yaygın olarak görülen bir hastalık türüdür. Hastalığın tam adı olan Diabetes Mellitus, Yunancada şekerli idrar anlamına gelir. Sağlıklı bireylerde açlık kan glukoz düzeyi 70-100 mg/dL aralığındadır. Kandaki şeker seviyesinin bu aralığın üzerine çıkması, genellikle diyabet hastalığına işaret eder. Hastalığın nedeni insülin hormonu üretiminin herhangi bir nedenle yetersiz olması vücut dokularının insüline karşı duyarsız hale gelmesidir. Birçok farklı çeşidi bulunan diyabet hastalığının en yaygın görülen ve genellikle 35-40 yaş üzeri bireylerde ortaya çıkan türü Tip 2 diyabettir.
DİYABET(ŞEKER HASTALIĞI)BELİRTİLERİ NELERDİR?
Diyabet bireylerde kendini üç temel belirti ile gösterir. Bunlar normalden fazla yemek yeme isteği, sık sık idrara çıkma, ağızda kuruluk ve tatlılık hissi ve buna bağlı olarak aşırı su içme isteği, bunun haricinde kişilerde görülebilecek diğer diyabet belirtileri şu şekilde sıralanabilir:
Halsizlik ve yorgunluk
Hızlı ve istemsiz kilo kaybı
Bulanık görme
Ayaklarda uyuşma ve karıncalanma
Yaraların normalden daha geç iyileşmesi
Ciltte kuruluk ve kaşıntı
Ağızda aseton benzeri koku oluşumu
Eğer bu belirtiler görülüyorsa mutlaka bir hekime gözükmenizde fayda var.
DİYABETİN NEDENLERİ
Obezite
Ebeveynlerde diyabet olması
İleri yaş
Hareketsiz yaşam
Stres
Gebelik sırasında gestasyonel diyabet oluşumu ve normalden yüksek doğum ağırlıklı bebek dünyaya getirme
DİYABET TÜRLERİ
Tip 1 Diyabet (İnsüline bağımlı diyabet): Çocukluk döneminde ortaya çıkan, pankreasta insülin üretiminin yetersiz olması veya hiç olmaması kaynaklı ve dışarıdan insülin alımının zorunlu olduğu diyabet türüdür.
Tip 2 Diyabet: Hücrelerin kan şekerini düzenleyen insülin hormonuna karşı duyarsızlaşması sonucunda görülen diyabet türüdür.
Latent Autoimmune Diabetes in Adults (LADA): İleri yaşlarda görülen, otoimmün (bağışıklık sistemindeki çalışma bozukluğu sebebiyle vücudun kendi kendine zarar vermesi) kaynaklı Tip 1 diyabet benzeri insüline bağımlı diyabet türüdür.
Maturity Onset Diabetes (MODY): Erken yaşta görülen Tip 2 diyabet benzeri diyabet türüdür.
Gestasyonel Diyabet: Gebelik sırasında gelişen diyabet türüdür.
DİYABET TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Tıbbi beslenme tedavisi (Diyet)
Egzersiz - Fiziksel aktivite
Kan şekerini düşüren ilaçlar (Haplar ve insülin olarak 2 grupta toplanır.)
Eğitim
Diyabetlinin kendini izlemesi
Doktor tedavisi
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