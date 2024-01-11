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        Haberler Yemek Yapma Diyabet hastalarına uygun düşük karbonhidratlı tavuklu kabak güveç tarifi

        Diyabet hastalarına uygun düşük karbonhidratlı tavuklu kabak güveç tarifi

        Diyabet hastaları, diyetleri yüzünden istedikleri bazı güzel yemekleri yiyemiyorlar ancak bu tarif, hem protein açısından zengin hem de doyurucudur. İşte, tavuklu kabak güveç tarifi ve besin değerleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 12:14 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:14
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        • 1

          Düşük karbonhidratlı tavuklu kabak güveç tarifi, hafta içi ailenizle tüketebileceğiniz kolay bir yemek seçimidir. Bu diyabet dostu tarif, kan şekeri yönetim planınızdan ödün vermeden, kalorili ve sağlıksız lezzetlere olan özleminizi giderebilir. İşte, detaylar...

        • 2

          TAVUKLU KABAK GÜVEÇ TARİFİ

          Malzemeler (5 kişilik)

          4 orta boy kabak (ince dilimlenmiş)

          1 küçük soğan (ince dilimlenmiş)

          Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

          2 parça göğsü

          2 yemek kaşığı tereyağı

          1 çay kaşığı kişniş

          1 yemek kaşığı çavdar unu

          Yarım su bardağı süt (kıvamına göre ayarlayabilirsiniz)

          Yarım çay kaşığı tuz (isteğe bağlı artırabilirsiniz)

          Yarım çay kaşığı karabiber (damak tadınıza göre miktarını değiştirebilirsiniz)

        • 3

          YAPILIŞI:

          Tavuklarınızı küp küp kesin ve bir tencerede biraz haşlayın. Pişen tavuklarınızı ince ince kıyın ve kenara alın.

          Bu sırada küçük bir tencerede orta ateşte tereyağını eritin ve ununuzu kavurun. Sütü, kişnişi, tuzu ve karabiberi de ekleyip karıştırın. Karışımı iyice ısınınca kenara alın ve biraz soğutun.

        • 4

          Fırınınızı 190 derecede önceden ısıtın. Yıkadığınız kabaklarınızı yuvarlak dilimler halinde dilimleyin ve kenara alın. 9x13'lük borcamınızı tereyağı veya zeytinyağıyla yağlayın, borcamınız yoksa fırına giren herhangi bir kap da olur.

          Soğanlarınızı ister jülyen ister küp küp olacak şekilde doğrayın, bir yandan da kaşarınızı rendeleyin. Dilimlediğiniz kabakları borcama yerleştirin ve aralarına pişmiş tavuklarınızı serpiştirin.

        • 5

          Üzerine soğanları da ekledikten sonra bir kat daha kabak, tavuk ve soğan çıkın. Bu aşama bittikten sonra kenarda beklettiğiniz sıvı kremamsı sosunuzu yemeğinizin üstüne dökün.

          En son aşamada rendelenmiş peynirinizi, yemeğinizin her yerine gelecek şekilde serpiştirin ve 30 dakika pişirin. Üzeri kızarınca fırından alın ve servise hazırlayın.

        • 6

          BESİN DEĞERLERİ

          Porsiyon başına alınan kalori: 260 kcal

          Toplam yağ: 9 g

          Doymuş yağ: 4.8 g

          Trans yağ: 0.1 g

          Kolesterol: 90 mg

          Sodyum: 480 mg

          Toplam karbonhidrat: 10 g

          Diyet lifi: 2 g

          Toplam şekerler: 7 g

          İlave şekerler: 0 g

          Protein: 33g

          Potasyum: 670mg

          Fosfor: 415mg

          Kaynak: Diabetes Food Hub

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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