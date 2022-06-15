Türkiye’deki kullanıcılar, üyelik ücreti aylık 34.99 TL veya yıllık 349.90 TL olarak duyurulan platform 14 Haziran itibarıyla erişime açılmış durumda. Disney+; 170'i orijinal olan 1000'den fazla film, 16 binin üzerinde bölümden oluşan 400’den fazla dizi, belgesel ve özel içerik arşivi ile izleyicisi ile buluştu. Peki, Disney Plus nasıl izlenir, hangi cihazlar destekliyor?