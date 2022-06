Disney Plus nasıl izlenir? Disney Plus destekleyen televizyonlar ve cihazlar hangileri? LG TV, Samsung televizyonlarda Disney Plus sorunu

Disney Plus nasıl izlenir? Disney Plus destekleyen televizyonlar hangileri?

Dijital yayın platformu Disney Plus dün itibarıyla Türkiye'de yayın hayatına başladı. Disney Plus televizyon, bilgisayar, tablet ve telefon üzerinden tüm uyumlu cihazlardan erişilebiliyor. Ancak bazı akıllı televizyon kullanıcıları televizyonlarında Disney Plus uygulamasına erişim sağlayamamaları nedeniyle Disney Plus nasıl izlenir, nasıl yüklenir? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Disney Plus destekleyen televizyonlar ve cihazlar hakkında...

ABONE OL