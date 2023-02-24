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Dışişleri: Ukrayna'nın toprak bütünlüğü korunarak savaş bitmeli

Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın birinci yılı dolayısıyla bir açıklama yayımladı. Savaşın tüm engelleme çabalarına rağmen çıktığını belirten Bakanlık, "Savaşın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tesis edecek şekilde sonlanması için her türlü çabayı sürdürmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Giriş: 24.02.2023 - 19:19 | Güncelleme: ABONE OL
Dışişleri: Ukrayna'nın toprak bütünlüğü korunarak savaş bitmeli
HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı, bir yıl önce bugün başlayan ve tüm dünyanın siyasi, ekonomik ve askeri temellerini sarsan Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili açıklama metni yayımladı.

Savaşın müzakerelerle adil yönden sona erdirilmesinin gerekli olduğunun vurgulandığı açıklama şöyle:

"Tüm girişimlerimize rağmen, Ukrayna’da bundan tam bir yıl önce bugün başlayan savaş halen devam ediyor.

Maalesef bu savaşın ağır maliyeti, sadece iki ülkede değil tüm dünyada olumsuz şekilde hissediliyor.

Savaşın, müzakereler yoluyla adil ve kalıcı bir şekilde bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini her platformda vurguluyoruz. İstanbul Tahıl Anlaşması dahil benzer girişimlerle çözüme yönelik çabalara destek oluyoruz.

Baştan beri reddettiğimiz bu savaşın, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tesis edecek şekilde sona ermesi için her türlü destek ve çabayı sürdürmeye devam edeceğiz."

Fotoğraf: AA

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