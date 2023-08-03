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        Haberler Dünya Dışişleri'nden PKK terör örgütü üyelerinin AİHM binasına girmesiyle ilgili açıklama

        Dışişleri'nden PKK terör örgütü üyelerinin AİHM binasına girmesiyle ilgili açıklama

        Dışişleri Bakanlığı, PKK terör örgütü mensuplarının AİHM binasına girmesi ve terör propagandası yapmasını kabul edilemez bulduğunu duyurdu. Bakanlık, "Bu saldırgan eylem, PKK'nın faaliyet gösterdiği her ülkenin kamu düzeni ve güvenliğine tehdit oluşturduğunu bir kez daha göstermiştir" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 20:39
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        Dışişleri'nden PKK terör örgütü ve AİHM açıklaması
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

        "PKK terör örgütü iltisaklı şahısların, Strazburg’da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) binasına bugün (3 Ağustos) zorla girerek, örgüt sembolleriyle terör propagandası yapma girişiminde bulunmaları kabul edilemez.

        PKK iltisaklı oluşumlar, son dönemde özellikle Avrupa’da giderek artan şekilde şiddet kullanma, çeşitli uluslararası kuruluş binalarına zorla girerek terör propagandası yapma cüretinde bulunmaktadır.

        PKK’nın özellikle Avrupa ülkelerinde ifade ve gösteri özgürlüğü kisvesi altında propaganda dahil faaliyetlerini serbestçe yürütmesine izin verilmesi, örgütü bu tür hukuksuz ve saldırgan eylemlerde bulunma konusunda cesaretlendirmektedir.

        Nitekim PKK terör örgütü mensuplarının Avrupa Konseyi binası önünde süren gösteri ve eylemlerine ilişkin müteaddit kereler uyarılarda bulunmuştuk.

        Bu saldırgan eylem, PKK’nın faaliyet gösterdiği her ülkenin kamu düzeni ve güvenliğine tehdit oluşturduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu çerçevede, Avrupa’da PKK terör örgütünün propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine son verilmesi çağrımızı yineliyoruz."

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        #dışişleri
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