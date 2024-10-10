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        Haberler Dünya Son dakika: Dışişleri'nden "Lübnan'dan tahliye" açıklaması | Dış Haberler

        Dışişleri'nden "Lübnan'dan tahliye" açıklaması

        Dışişleri kaynaklarından Lübnan'daki tahliye operasyonuna ilişkin açıklama yapıldı. Kaynaklar, "Lübnan'da 1900 vatandaşımız tahliye başvurusunda bulundu. 10 Şubat itibarıyla 24'ü KKTC vatandaşı, 966 kişi tahliye edildi" bilgisini paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaparak, yeni tahliyelere hazır olduklarını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 11:50 Güncelleme: 10.10.2024 - 12:18
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        Dışişleri'nden "Lübnan'dan tahliye" açıklaması
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        Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından, Türkiye'nin Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan gerçekleştirdiği tahliye operasyonuna ilişkin açıklama yapıldı.

        Tahliye için 1900 Türk vatandaşının tahliye talebinde bulunduğunu belirten Dışişleri kaynakları, 10 Şubat (bugün) itibarıyla 24'ü KKTC vatandaşı, 966 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

        "Yeni tahliyeler için hazırız"

        Milli Savunma Bakanlığı da yazılı bir açıklama yayımlayarak şunları yazdı:

        "İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızı tahliye etmek ve insani yardım malzemelerini Lübnan halkına ulaştırmak maksadıyla sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle görevlendirilen TCG SANCAKTAR ile TCG BAYRAKTAR gemilerimiz 9 Ekim'de Beyrut/Lübnan'a ulaştı.

        300 ton insani yardım malzemesini dost ve kardeş Lübnan'a teslim eden ve vatandaşlarımızı alan gemilerimizin bugün Mersin'e ulaşması bekleniyor. Tahliye kapsamında, gemilerimizin güvenliği için TCG GAZİANTEP, TCG SALİHREİS fırkateynleri ile TCG BARTIN ve TCG BANDIRMA karakol gemilerimiz de görev almaktadır.

        İhtiyaç duyulursa yeni tahliye için planlamalarımız diğer Bakanlık ve kamu kurumlarıyla koordineli devam etmekte. Gemiler ve uçaklarımız yeni tahliyeler için hazırdır."

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