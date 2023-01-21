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Dışişleri Bakanlığı: Terör örgütüne iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK destekçileri, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan yeni bir gösteri düzenledi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şehir merkezinde PKK terör örgütü iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı propaganda eylemi gerçekleştirilmesine müsaade edilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadeleri yer aldı

Giriş: 21.01.2023 - 21:46 | Güncelleme: ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı: Terör örgütüne iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz - Gündem Haberleri
İHA

İsveç'te terör örgütü PKK destekçileri, Türkiye'ye yönelik provokasyonlarını sürdürüyor. Başkent Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü PKK destekçileri, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan yeni bir provokasyon daha yaptı. İsveç'in NATO'ya üyeliğinde Türkiye ile yaptığı anlaşmanın iptal edilmesini isteyen terör örgütü destekçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklanın başını ipte sallandırdı ve Erdoğan'ın yere serilmiş posterinin üzerinde yürüdü.

FOTO: İHA
FOTO: İHA

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