İHA

İsveç'te terör örgütü PKK destekçileri, Türkiye'ye yönelik provokasyonlarını sürdürüyor. Başkent Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü PKK destekçileri, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan yeni bir provokasyon daha yaptı. İsveç'in NATO'ya üyeliğinde Türkiye ile yaptığı anlaşmanın iptal edilmesini isteyen terör örgütü destekçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklanın başını ipte sallandırdı ve Erdoğan'ın yere serilmiş posterinin üzerinde yürüdü.

FOTO: İHA

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