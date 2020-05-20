Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AB Komisyonu'nun Avrupa Yaşam Biçimini Geliştirme'den Sorumlu Başkan Yardımcısı Margiritis Schinas’ın verdiği mülakatta Türkiye'ye ilişkin ifadeleri hakkındaki soruya yazılı olarak cevap verdi.
Aksoy, AB Komisyonu'nun Avrupa Yaşam Biçimini Geliştirme’den Sorumlu Başkan Yardımcısı Margiritis Schinas’ın göç konusunda dile getirdiği ifadelere yönelik "Bir AB görevlisinden daha çok Yunan Hükümeti üyelerinin siyasi söylemini andırmaktadır." dedi.
Açıklamada, Avrupa Birliği’nin kurucu anlaşmalarının koruyucusu olması gereken AB Komisyonu, AB sınırlarında yaşanan hak ihlalleri ve geri itmeler konusunda bugüne kadar ciddi bir inceleme başlatmadığı belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy açıklamasında şunları kaydetti:
"Bu nedenle Komiser Schinas’a, öncelikle Yunan görevliler tarafından işlenen Pakistanlı Muhammad Gulzar cinayetini, Ege Denizi’nde ve Meriç Nehri’nde AB Ajanslarının gözü önünde devam eden geri itilme olaylarını, sığınmacıların halen iltica başvurularının alınmamasını, uluslararası anlaşmalar ve AB iltica direktifine aykırı ulusal uygulamaları ve insan hakları savunucularına yönelik şiddeti araştırması gerektiğini hatırlatırız.
Türkiye, Avrupa Birliği’nin sınır muhafızı veya sığınmacı kampı değildir ve olmayacaktır. Düzensiz göç olgusundan fazlasıyla muzdarip ülkemiz sadece adil yük ve sorumluluk paylaşımı istemektedir. İnsan hakları ve sığınmacı hakları göz ardı edilerek AB’nin dış sınırlarının korunması, AB’nin kurucu anlaşmalarının inkar edilmesi anlamına gelecektir. Esasen, Avrupa’nın dış sınırlarını Yunanistan olarak görmek tarihi ve coğrafi gerçeklerden tamamıyla uzak olmak anlamına gelmektedir."
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