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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan Rümeysa Öztürk açıklaması | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı'ndan Rümeysa Öztürk açıklaması

        Dışişleri Bakanlığı, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle geçtiğimiz ay ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'ün son durumuna dair açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 00:22 Güncelleme: 20.04.2025 - 00:27
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        Dışişleri'nden Rümeysa Öztürk açıklaması
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        Dışişleri Bakanlığı, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle geçen ay ABD'de gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün son durumuna ilişkin, "Her iki hukuki süreç, bundan sonra da Bakanlığımızın tüm imkanları kullanılarak yakından takip edilecek ve gerekli destek sağlanacaktır." açıklamasında bulundu.

        Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Öztürk ile ilgili gelişmelerin ilk günden bu yana yakından takip edildiği belirtilerek, Öztürk'ün, ABD'nin iç politikasındaki gelişmeler sonucu ortaya çıkan ve binlerce yabancı öğrenciyi ilgilendiren hukuki bir sürecin sembol isimlerinden biri olduğu, konuyla ilgili sürecin Öztürk'ün ve ailesinin tercihleri doğrultusunda kişisel haklara saygı çerçevesinde yürütüldüğü kaydedildi.

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        Yurt dışında zor durumda kalan tüm vatandaşlara sunulan konsolosluk desteğinin Öztürk'e de ilk günden itibaren sağlandığı belirtilen açıklamada, Houston Başkonsolosu'nun Öztürk'ü Louisiana eyaletinde çeşitli kereler ziyaret ettiği, Boston Başkonsolosu'nun da Öztürk'le çevrim içi bir görüşme yaptığı aktarıldı.

        Açıklamada, "Kamuoyunu kasıtlı biçimde yanıltmayı amaçlayan ve vatandaşımızın içinde bulunduğu durumu siyasete alet etmeyi hedefleyen bazı açıklamalarda yer alan iddialardan farklı olarak Sayın Öztürk hakkında iki adli süreç bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

        Öztürk hakkındaki ilk adli sürecin, Louisiana'da devam eden göçmenlik davası olduğu, 16 Nisan'da yapılan ve Houston Başkonsolosluğu tarafından takip edilen duruşmada Öztürk'ün vizesinin ABD makamlarınca iptali hususunun hukuka uygunluğunun ele alındığı belirtilen açıklamada, bu konudaki kararın 1 Mayıs'ta açıklanmasının öngörüldüğü ve Öztürk'ün anılan tarihe kadar kefaletle serbest bırakılması talebinin mahkeme tarafından reddedildiği kaydedildi.

        Açıklamada, ikinci sürecin ise Öztürk'ün gözaltına alınmasına itiraza ilişkin olduğu, konunun ele alındığı Vermont eyaletindeki mahkemenin 14 Nisan'da gerçekleşen ve Boston Başkonsolosluğunca takip edilen duruşmada kararın 18 Nisan'da açıklandığı belirtilerek, şunlar aktarıldı:

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        "Mahkeme, itirazı inceleme yetkisinin Vermont eyaletinde olduğuna hükmetmiş ve Sayın Öztürk'ün 1 Mayıs'a kadar Vermont'a nakledilmesini emretmiştir. Vatandaşımızın kefaletle serbest bırakılma talebinin bu Mahkeme tarafından 9 Mayıs'ta ele alınması planlanmaktadır. Her iki hukuki süreç, bundan sonra da Bakanlığımızın tüm imkanları kullanılarak yakından takip edilecek ve gerekli destek sağlanacaktır."

        Öztürk'ün gözaltına alınması

        Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora yapan Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarına iftara giderken sokakta yüzleri maskeli 6 ICE görevlisi tarafından gözaltına alınmış, 24 saat içinde önce Vermont, ardından da Louisiana eyaletindeki gözaltı merkezine götürülmüştü.

        Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper, avukatlarının acil başvurusu üzerine Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine ilişkin kararı durdurma emri vermiş, 4 Nisan'da hazırladığı raporda da Louisiana'da tutulan Öztürk'ün yargılanmasının Vermont eyaletinde yapılmasının uygun olduğunu bildirmişti.

        Casper, kararına gerekçe olarak, Öztürk'ün avukatlarının 25 Mart gecesi mahkemeye dilekçe sunduğu saatlerde Türk öğrencinin ICE görevlileri tarafından Vermont'ta tutulması ve henüz Louisiana'ya transfer edilmemiş olmasını göstermişti.

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

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