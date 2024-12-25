Dışişleri Bakanlığı'ndan Kazakistan'daki uçak kazasına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da gerçekleşen uçak kazasına ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

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"Bakü-Grozny seferini yapan bir yolcu uçağının bu sabah Kazakistan’ın Aktau şehri yakınlarında düşmesinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz.

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü Haberi Görüntüle

Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa diliyoruz.

Bu zor günlerinde Azerbaycanlı ve Kazakistanlı kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazırız."