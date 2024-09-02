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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan Azerbaycan'a 'hayırlı olsun' mesajı | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı'ndan Azerbaycan'a 'hayırlı olsun' mesajı

        Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da gerçekleştirilen Milli Meclis seçimlere ilişkin "Kardeş Azerbaycan'a hayırlı olmasını diliyoruz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 04:44 Güncelleme: 02.09.2024 - 04:45
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        Dışişleri'nden Azerbaycan'a 'hayırlı olsun' mesajı
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        Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dün gerçekleştirilen Milli Meclis seçimlerinin kardeş Azerbaycan'a hayırlı olmasını diliyoruz. Söz konusu parlamento seçimlerinin, işgalden kurtarılan topraklar dahil, Azerbaycan'ın tamamında gerçekleştirilmiş olması tarihi bir önem taşımaktadır. Azerbaycan halkının iradesini ortaya koyduğu seçimlerin, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisine katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Son dakika haberler
        #dışişleri bakanlığı
        #Azerbaycan
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