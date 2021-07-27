Dışişleri Bakanlığı AB'yi kınadı

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Konuya ilişkin sorulan soruya yazılı yanıt veren Bakanlık Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türk halkını görmezden gelen, gerçeklerden kopuk ve sadece Rum tarafının görüşlerini yansıtan bu ve benzeri açıklamaların bizim açımızdan bir değeri ve hükmü yoktur. Üyelik dayanışması ve veto endişesi bahaneleriyle ortaya konulan bu yanlı AB tutumunun hiçbir sorunun çözümüne katkıda bulunması da mümkün değildir. AB adına bugün Maraş konusunda yapılan açıklamayı kınıyoruz."

Bilgiç, Türkiye’nin Kıbrıs meselesinin çözümü ve Maraş açılımı konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarının önerilerine ve aldıkları tüm kararlara desteğin tam olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Maraş açılımı, KKTC hükümetinin aldığı bir karardır. AB, 2004’te Annan Planı sonrasında Kıbrıs Türk halkına verdiği sözleri tutmalı ve KKTC’yi muhatap almayı öğrenmelidir."

KKTC DIŞİŞLERİ: MARAŞ'IN KKTC TOPRAĞI OLDUĞU İDRAK EDİLMELİ

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkan Yardımcısı ve Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in AB adına kapalı Maraş hakkında yaptığı açıklamaya yanıt verildi.

Açıklamada, "AB Yüksek Temsilcisi Borrell, AB adına 27 Temmuz 2021 tarihinde kapalı Maraş hakkında, her zamanki gibi, yanlı bir açıklama yapmıştır. Kıbrıs Türk halkının ve devletinin varlığını yok sayan AB'nin, kapalı Maraş'ın KKTC toprağı olduğunu ve kapalı Maraş'ta atılan adımların, KKTC devleti ve hükümeti tarafından atılmakta olduğunu artık idrak etmesi gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

KKTC'nin, Ada'da bir anlaşmaya varılmasına fırsat tanımak maksadıyla son döneme kadar kapalı Maraş ile ilgili hiçbir adım atmadığı hatırlatılan açıklamada, müzakere masasında harcanan 50 yılı aşkın süre içinde ortaya çıkan tüm anlaşma fırsatlarının Rum tarafınca hunharca reddedilmesinin, Ada'da statükonun sembolü haline gelen kapalı Maraş'a ilişkin adım atılmasını zorunlu kıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bugüne kadar kapalı Maraş'ı da içeren tüm anlaşma planları ile Güven Yaratıcı Önlemler Rum tarafınca topyekün reddedilmiştir. Yıllardan bu yana statükonun sembolü haline gelen kapalı Maraş'ta, Kıbrıs Türk tarafının, uluslararası hukuk çerçevesinde ve özel mülkiyet hakkını gözeterek atmakta olduğu adımlar, Rum halkı arasında da memnuniyet yaratmıştır. KKTC tarafından yapılan açılımların amacının başta AB tarafından saptırılması, AB'nin taraflı tutumunun açık bir göstergesidir." ifadeleri yer aldı.