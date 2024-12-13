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        Arap ve Türkiye Dışişleri Bakanları Ürdün'de toplanacak

        Arap ve Türkiye Dışişleri Bakanları Suriye'de yaşanan gelişmeleri ele almak üzere toplanacak. Toplantı 14 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek. Ürdün Dışişleri Bakanlığı toplantıya ev sahipliği yapacaklarını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 00:10 Güncelleme: 13.12.2024 - 00:11
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        Dışişleri Bakanları toplanıyor
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        Ürdün, Suriye'deki durumla ilgili gelişmeleri tartışmak üzere 14 Aralık Cumartesi günü uluslararası bakanlar düzeyinde yapılacak toplantıya ev sahipliği yapacağını duyurdu.

        Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'ün Suriye'deki durumla ilgili gelişmeleri tartışmak üzere cumartesi günü Arap ve uluslararası bakanlar düzeyinde yapılacak toplantılara ev sahipliği yapacağı belirtildi.

        Açıklamada, Ürdün'ün daveti üzerine Arap Birliği'nin kararıyla Suriye için oluşturulan ve Ürdün, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır ve Arap Birliği Genel Sekreterinden oluşan Arap Bakanlar İrtibat Komitesi üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Katar dışişleri bakanlarının Akabe'de toplantı yaptığı ifade edildi.

        Açıklamada, mevcut toplantıya katılan Arap dışişleri bakanlarının ayrıca Türkiye Dışişleri Bakanı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve BM Suriye Elçisi Geir Pedersen ile de bir araya geleceği aktarıldı.

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