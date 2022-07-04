Çavuşoğlu'ndan Ermenistan ile normalleşme açıklaması

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve İçişleri Bakanı Gerhard Karner ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, Ermenistan ile normalleşme sürecine ilişkin soruyu yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

"Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşmeyi destekliyoruz. Bölgede kalıcı bir barışa ihtiyacımız var. Bizim gördüğümüz engel Ermenistan üzerindeki baskı. Bu da Ermenistan'ın normalleşme sürecinde cesur adım atmasının önünde engel oluyor.

Yapıcı diyaloğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Bundan sonraki görüşmeler niye Türkiye ve Ermenistan'da olmasın? Biz Ermenistan'a teklifte de bulunduk ilk toplantıyı Erivan'da yapabiliriz dedik ama Ermenistan içerdeki baskı nedeniyle henüz buna hazır değil."

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, "Avusturya'nın Türkiye'nin AB üyeliği konusunda fikirlerini biliyoruz. Birbirimize karşı politikalar izlemememiz gerekiyor. Türkiye’nin Avusturya’daki seçimlerde malzeme edilmesinin ne anlamı var? Farklı düşünebiliriz ama bunu adeta düşmanlık içerecek şekilde ifade etmenin anlamı yok." dedi.