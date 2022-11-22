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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "BM Genel Sekreteriyle Ukrayna'daki son gelişmeleri, İstanbul Tahıl Anlaşmasını; Suriye ve Libya dahil bölgesel gelişmeleri ele aldık." ifadeleri kullandı.

Giriş: 22.11.2022 - 15:52 | Güncelleme: ABONE OL
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu Guterres ile görüştü
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AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ın Fes kentinde düzenlenen Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu'na katıldı.

Çavuşoğlu, burada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada "BM Genel Sekreteriyle Ukrayna'daki son gelişmeleri, İstanbul Tahıl Anlaşmasını; Suriye ve Libya dahil bölgesel gelişmeleri ele aldık." ifadeleri kullandı

"TAHIL GİRİŞİMİ SAYESİNDE TAHIL FİYATLARI TARİHİ SEVİYEDE DÜŞÜŞ YAŞADI"

Çavuşoğlu, Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu'nun açılışında konuştu.

İttifakın çalışmalarına başlamasıyla uluslararası kamuoyunun önemli adımlar attığına işaret eden Çavuşoğlu, bu adımlara örnek olarak 15 Mart'ın İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü ilan edilmesi, 2021'de BM tarafından kutsal ibadet yerlerinin korunmasına yönelik eylem planının açıklanmasını ve Miguel Angel Moratinos'un BM'nin antisemitizm gözlemcisi atanmasını gösterdi.

Türkiye'nin insanlığa hizmet için arabuluculuğa verdiği öneme değinen Çavuşoğlu, "Arabuluculuk Konferansı'nın merkezi olan İstanbul, bu işin de merkezi oldu. Buradan BM Genel Sekreteri (Antonio) Guterres'e, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'la birlikte İstanbul Tahıl Girişimi'ne verdiği desteğe de teşekkür etmek istiyorum. Bu girişim sayesinde tahıl fiyatları tarihi seviyede düşüş yaşadı ve küresel bir rahatlama yaşandı." değerlendirmesini yaptı.

Tahıl anlaşmasının geçen hafta 4 aylığına uzatıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Savaş devam ettikçe sınamalar da sürüyor. BM ile yakın çalışmamızı sürdüreceğiz." dedi.

İttifakın daha büyük bir rol oynamak için daha fazla araç ve erişime ihtiyacı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bu bağlamda Afrika'da gerçekleştirilen ilk küresel forumu memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Çavuşoğlu, çok taraflı iş birliğinin de ittifak için önemli olduğunu belirterek Mevlana'nın, "Aynı dili konuşanlar değil aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.


Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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