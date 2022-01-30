Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bahreyn'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani’nin davetine icabetle resmi ziyaret kapsamında Bahreyn’e geldi.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İkili ilişkilerimizi ele almak ve temaslarda bulunmak üzere beş yıl aradan sonra Bahreyn'deyiz" dedi.

Çavuşoğlu, Bahreyn’den önce Sri Lanka ve Maldivler’i ziyaret etmişti.