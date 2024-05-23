Dışişleri Bakanı Fidan, Venezuelalı mevkidaşı Gil ile ortak basın toplantısında konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'i tanıyan ülke sayısının tanımayan ülke sayısının çok çok üstünde olduğunu belirterek, "Avrupa başta olmak üzere Filistin'i tanıyan ülke sayısının artması, İsrail ve destekçilerini giderek yalnızlaştırmakta." dedi.

Bakan Fidan, Türkiye-Venezuela Ortak İşbirliği Komisyon Dördüncü Toplantısı'nın ardından Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile ortak basın toplantısında konuştu.

Venezuela'nın çok çeşitli kamu kurumlarından, bakanlıklarından oluşan heyetin Türkiye'de bakanlıklarla ve muhataplarıyla bir araya geldiğini kaydeden Fidan, söz konusu heyetin, kurdukları 6 komisyonda çalışmalarını tamamladığını dile getirdi.

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Fidan, enerji, tarım, hayvancılık, turizm, eğitim, spor ve sağlık başta olmak üzere iki devlet arasında elzem olan çeşitli konuları sistematik şekilde masaya yatırıldığını belirterek, "Bu komiteler bir hafta boyunca çalıştılar ve bugün 9 anlaşmayla çalışmalarımızı taçlandırdık." dedi.

Komitelerde görev alanlara teşekkür eden Fidan, mevkidaşıyla ortaya ne kadar büyük bir emeğin konduğunu gördüklerini ifade etti.

"AB ile ilişkilerimizi her zaman ileri götürmek istiyoruz" Haberi Görüntüle

Fidan, Türkiye-Venezuela ilişkilerinin her alanda ilerlediğine dikkati çekerek, "Özellikle Türkiye olarak Latin Amerika ve Karayipler açılımımızın merkezinde Venezuela yer almakta. Son yıllarda yaptığımız ziyaretler, anlaşmalar, karşılıklı çalışmalar, ticaretin artması (ile) başta Venezuela olmak üzere Latin Amerika'da Türkiye giderek daha da etkin bir aktör haline gelmekte." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Fidan, buna paralel olarak özellikle daha mikro ilişkileri yönetmek için Dışişleri Bakanlığında Latin Amerika ve Karayipler'den sorumlu yeni bir genel müdürlük kurduklarını kaydetti.

GAZZE'DE ORTAK ÇALIŞMA KARARI

Venezuela ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konularda da görüş alışverişinde bulunduklarını vurgulayan Fidan, "Başta Venezuela'nın maruz kaldığı haksız yaptırımlar olmak üzere birçok konuyu masaya yatırma imkanımız oldu." dedi.

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Fidan, bu önemli konulardan birinin de "Filistin meselesi ve Gazze'de devam eden katliam" olduğunu işaret ederek, "Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki Venezuela ile Gazze konusunda aynı düşünüyoruz. Aynı şekilde hareket ediyoruz. Uluslararası platformlarda da beraber tavır alıyoruz. Gazze'deki katliamın durdurulması, Filistin devletinin tanınması konusunda da çalışmalarımızı ortak sürdürme kararı aldık." diye konuştu.

Basın toplantısının ardından soru cevap kısmına geçildi.

"FİLİSTİN'İ TANIYANLARIN SAYISININ ARTMASI İSRAİL'İ GİDEREK YALNIZLAŞTIRMAKTA"

Fidan, 3 Avrupa ülkesinin Filistin'i devlet olarak tanıma kararını açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Uzun zamandır Türkiye olarak dostlarımızla, müttefiklerimizle beraber, uluslararası arenada sürdürdüğümüz İsrail'e her türlü diplomatik baskıyı uygulama konusundaki çalışmalarımızın verimli olduğunu görmekten, meyve verdiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

İsrail'in katliamlarının durmadığını, soykırıma devam ettiğini fakat İsrail'e yönelik uluslararası baskının son on yıllarda emsali görülmemiş şekilde arttığına dikkati çeken Fidan, bunun önemli kazanım, uzun soluklu bir mücadele olduğunu ve devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.

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Fidan, Türkiye'den sonra başka ülkelerin de Uluslararası Adalet Divanında Güney Afrika'nın açtığı davaya taraf olma kararı aldıklarını hatırlatarak, bu sayının giderek artacağına inandıklarını, İsrail'in hem diplomatik alanda hem hukuk alanında giderek yalnızlığa mahkum edilmesinin fevkalade önemli olduğunu söyledi.