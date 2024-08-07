Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Lammy ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Lammy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.
Keçeli, görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ve bölgede artan gerilimin ele alındığını belirterek şunları kaydetti:
"Sayın Bakanımız, İsrail'in ateşkese karşı çıkan taraf olduğunu hatırlatarak, çatışmaların bölgesel düzeye yayılma riskine dikkat çekti. İsrail'in saldırganlığının durdurulması gerektiğini kaydetti."
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