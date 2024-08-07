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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Lammy ile görüştü | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Lammy ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 20:31 Güncelleme: 07.08.2024 - 20:31
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        Bakan Fidan, Lammy'yle görüştü
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        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Lammy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

        Keçeli, görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ve bölgede artan gerilimin ele alındığını belirterek şunları kaydetti:

        "Sayın Bakanımız, İsrail'in ateşkese karşı çıkan taraf olduğunu hatırlatarak, çatışmaların bölgesel düzeye yayılma riskine dikkat çekti. İsrail'in saldırganlığının durdurulması gerektiğini kaydetti."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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