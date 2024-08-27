Dışişleri Bakanı Fidan ile Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'dan açıklamalar

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ankara'da bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

En son 5 Temmuz'da Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi kapsamında Bayramov'la bir araya geldiklerini aktaran Fidan, "Şuşa'yı ziyaretimizde bizlere göstermiş oldukları nazik ev sahipliği için Sayın Bayramov'a bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Fidan, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak tarih, kültür, dil ve kimlik temelleri üzerinde yükselen ve dünyada başka benzeri olmayan kardeşlik ilişkilerine sahip olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Her iki ülke daima bir millet iki devlet anlayışıyla hareket etmiştir. Birbirlerinin hem sevincini hem kederini paylaşmıştır. Bundan sonra da iyi günde, kötü günde birlikte olmaya devam edecektir. Bu anlayış doğrultusunda Karabağ'da 30 yılı aşkın süre devam eden haksız işgal döneminde Türkiye sarsılmaz bir şekilde kardeş Azerbaycan'ın yanında durmuştur. Bundan sonra da sarsılmaz bir şekilde durmaya devam edecektir." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 15 Haziran 2021'de imzaladıkları Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik seviyesine yükselen Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini daha da ileriye götürmek için çalışmaların aralıksız şekilde devam ettiğine işaret eden Fidan, "Bugün de Sayın Bayramov'la yaptığımız görüşmede kardeş ülkelerimiz arasındaki ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele aldık ve ayrıntılı görüş alışverişinde bulunduk. Ekonomik ilişkilerimizin geldiği noktadan memnuniyet duyuyoruz. Enerji alanında işbirliğimizi ilerletirken ortak çıkarlar temelinde ve bütüncül bir stratejiyle çalışmaktayız." diye konuştu.

GÜNEY KAFKASYA, BARIŞ SÜRECİ VE TDT ELE ALINDI Görüşmede Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın bir an önce tesis edilmesi yönündeki ortak temenniyi bir kez daha teyit ettiklerini vurgulayan Fidan, bu kapsamda Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış sürecinde kaydedilen gelişmeleri de değerlendirdiklerini söyledi. Fidan, bölgesel ve küresel meseleler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, TDT'nin kurumsal çalışmalarının güçlendirilmesi için daha neler yapılabileceği konusunda görüşlerini paylaştıklarını ifade etti. Bakan Fidan, görüşmede bölgesel bağlantısallık, lojistik yolları ve ilgili kalkınma konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını da dile getirdi.

Görüşmede özellikle İsrail'in Gazze'ye saldırısını ve tüm dünyanın gözleri önünde devam eden acımasız katliamı da hassasiyetle ele aldıklarını aktaran Fidan, "İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde iki ülke için, iki ülke dostluğu ve kardeşliği için yakın çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam edecektir." diye konuştu. Fidan, Ankara'ya yaptığı ziyaretten dolayı mevkidaşına teşekkür ederek ilk fırsatta Azerbaycan'ı yeniden ziyaret edeceğini söyledi. BAYRAMOV NE DEDİ? Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Bayramov, Fidan'la Türkiye-Azerbaycan ilişkileri üzerine kapsamlı fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Bayramov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin 2023'te 8 milyar dolar olduğunu, 2024'te de olumlu dinamiğin devam ettiğini kaydetti. Enerji alanındaki iş birliğinin de önemli olduğunu vurgulayan Bayramov, "Azerbaycan ile Türkiye'nin enerji alanındaki işbirliği sadece iki ülkeye katkı sunmakla kalmadı, Avrasya'nın enerji haritasını değiştirdi." diye konuştu. Bayramov, Iğdır-Nahçıvan-Kars Doğal Gaz Boru Hattı'nın yakında tamamlanacağını ve projenin iki ülkeye ek olanaklar sağlayacağını belirtti. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının yıllık kapasitesinin 1 milyon tondan 5 milyon tona çıkarıldığını bildiren Bayramov, bunun taşımalara olumlu katkı sağlayacağını söyledi.

Bayramov, Bakü'de yeni kurulanTürkiye-Azerbaycan Üniversitesine öğrenci kabulünün tamamlandığını, üniversitenin yeni eğitim yılında ilk öğrencilerini karşılayacağını bildirdi. 2. Karabağ Savaşı'nın Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin nasıl benzersiz olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Bayramov, "Ülkemiz için tarihi öneme sahip bu dönemde kardeş ülkenin Cumhurbaşkanından sade vatandaşına kadar biz Azerbaycan'a tam desteğinin şahidi olduk. Bu siyasi ve manevi destek gücümüze güç kattı, Azerbaycan halkına moral verdi." dedi. Bayramov, Karabağ'ın yeniden kurulmasında da Türkiye'nin Azerbaycan'la birlikte olduğunu, orada en fazla proje gerçekleştiren şirketlerin Türk şirketleri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Karabağ Zaferi Güney Kafkasya'da yeni olanaklar açtı. Bölgede sürdürülebilir barış için tarihi şans mevcuttur. Barış müzakerelerinde olumlu gelişmeler var. Taslak metnin büyük kısmı üzerinde mutabakat sağlandı. Fakat hala Ermenistan anayasasında ve bazı hukuki belgelerinde Azerbaycan'a karşı toprak iddiaları bulunuyor. Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı da toprak iddiaları bulunuyor. Barış sürecinin önündeki en büyük engel Ermenistan'ın ülkelerimize karşı toprak iddialarıdır. Diğer taraftan Ermenistan hızla silahlanıyor. Bazı ülkeler Ermenistan'ı silahlandırıyor. Bu çok yanlış politikadır. Bu politika bölgemiz için tehdit kaynağıdır. Tüm bu süreçleri izliyoruz. Bu gelişmelerle ilgili tüm işler Azerbaycan ile Türkiye arasında koordineli şekilde hayata geçiriliyor. Azerbaycan ile Türkiye'nin tutumu birdir. Bu, karşılıklı destek, stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkileridir. Böyle de devam edecektir. Ülkelerimizin bu politikaları bölgeye barış, huzur ve istikrar getirecektir."

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