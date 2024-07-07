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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan'dan yeni İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'e tebrik telefonu | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan'dan yeni İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'e tebrik telefonu

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Lammy bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşına yeni görevinde başarı diledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 16:16 Güncelleme: 07.07.2024 - 16:16
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        Bakan Fidan'dan İngiliz mevkidaşına tebrik
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda görüşerek, yeni görevinde başarı diledi.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Lammy ile telefon görüşmesi yaptı.

        Bakan Fidan, görevi yeni üstlenen mevkidaşı Lammy'e başarı dileğinde bulundu.

        Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler de ele alındı.

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        #hakan fidan
        #İngiltere
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