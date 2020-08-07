Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan'da meydana gelen uçak kazasıyla ilgili başsağlığı dileklerini paylaştı.

Açıklamasını Twitter hesabından yapan Çavuşoğlu, "Hindistan’ın Kerala eyaletinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, aynı mesajı İngilizce olarak da hesabından paylaştı.

UÇAK, İNİŞ SIRASINDA PİSTİN DIŞINA ÇIKMIŞTI

Hindistan'ın Kerala eyaletinde Air India Express şirketine ait içinde 184 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu uçak, iniş sırasında pistin dışına çıkarak ikiye bölündü.

İniş sırasında pistin dışına çıkan ve yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek ikiye bölünen uçaktaki, ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 123 kişi yaralandı.