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Twitter'da paylaşılan bir video annelik içgüdüsünün ne kadar güçlü olduğunu kanıtladı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı çalışanı Parveen Kaswan'ın paylaştığı görüntülerde dişi bir kuş yumurtalarına siper oldu.

Bir santim bile kımıldamayan kuş, kanatlarını açarak yumurtalarını korudu. Traktör sürücüsü de kuşa zarar vermemek için ekstra çaba harcadı.

Yumurtalarını korumak için kanatlarını açan dişi kuşun videosu binlerce insanın kalbini kazandı.

Kaswan'ın paylaşımıyla internette hızla yayılan video, eski olmasına rağmen dikkatleri çekmeyi başardı.

Videoyu gören sosyal medya kullanıcıları, "Ne kadar cesur bir anne kuş", "İnanılmaz, insanların birbirini ezdiği zamanlarda, çiftçinin düşünceli davranışını takdir etmek gerekiyor", "Çiftçi çok şefkatli bir insan, eski video ancak kesinlikle mesajı doğru bir şekilde veriyor" yorumlarını paylaştı.