Discord, Nitro abonelerine üç aylık YouTube Premium kodunun müjdesini verdi. Discord yönetimi tarafından yapılan açıklamalara göre aylık 9,99 dolar ödeme yapmayı kabul eden kullanıcılar, YouTube Premium aboneliğine 3 aylığına ücretsiz olarak sahip olacaklar.

Discord'un yaptığı açıklamalara göre kampanyaya dahil olmak isteyen kullanıcıların, daha önce YouTube Premium hesabı açmamış olmaları gerekiyor. Şirket yalnızca, yeni kullanıcılara YouTube Premium aboneliği verileceğini ifade ediyor. Kampanyaya katılacak kullanıcılar, bu üç aylık ücretsiz kullanım hakkı sonrasında YouTube Premium aboneliklerini aylık ödemeler yaparak yenileyebilecekler.

Geçtiğimiz dönemlerde Epic Games'in ücretsiz olarak verdiği Discord Nitro aboneleri de bu kampanyadan faydalanabiliyorlar.

YOUTUBE PREMIUM KODU NASIL ALINIR?

Discord Nitro aboneliğiniz olan hesabınıza girdiğiniz zaman üst kısımda sizi bilgilendiren bir yazı zaten bulunacaktır ama o yazıyla karşılaşmazsanız aşağıdaki adımları takip ederek YouTube Premium kodunuzu alabilirsiniz.

Kullanıcı ayarlarına girin. Ayarlar listesinden "Hediye Envanteri" sekmesine tıklayın. Açılan sayfada Hediyelerin bölümünde YouTube Premium Kodu Gör'e tıklayın. Karşınıza gelen kodu youtube.com/redeem sitesine girerek ücretsiz YouTube Premium aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

Bu koddan, daha önce YouTube Premium, Music Premium ya da Play Music abonesi olmuş kişiler faydalanamaz. Denemek istediğinizde kodu daha önce kullandığınıza dair hata alabilirsiniz. Kodu en geç 30 Ekim 2021'e kadar almalı ve 1 Aralık'a kadar etkinleştirmelisiniz.