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        Haberler Bilgi Gündem Discord kapatıldı mı? Discord'a neden girilmiyor, erişim engeli mi geldi?

        Discord kapatıldı mı, erişim engeli mi geldi?

        Topluluk kurma için tasarlanmış anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu olan Discord'a bir süredir erişim sağlanamıyor. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Discord'a neden girilmiyor, erişim engeli mi geldi, kapatıldı mı? sorularını beraberinde getirdi. İncel adlı gruplar ve kadın düşmanlığı ile gündeme gelen Discord, bakanlık tarafından incelemeye alınmıştı. Konuya ilişkin en net açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan geldi. İşte Discord'a ilişkin yapılan son açıklamalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 02:10 Güncelleme: 09.10.2024 - 02:17
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        • 1

          Discord kapatıldı mı sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Bir süredir kapatılması gündemde olan mesajlaşma ve sohbet platformunu Discord'a Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturma başlatılmıştı. Konuya ilişkin en net açıklama ilgili bakanlıktan geldi. Peki, Discord'a neden girilmiyor, erişim engeli mi geldi? Discord kapatıldı mı? İşte detaylar...

        • 2

          DİSCORD'A ERİŞİM ENGELİ GELDİ!

          Discord’a Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi.

          Bakan Tunç'un açıklamasının ardından "discord.com 09.10.2024 tarihli ve 2024/12907 D. iş sayılı Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." kararı yayınlandı.

        • 3

          SORUŞTURMA BAŞLATILDI

          Adalet Bakan Yılmaz Tunç, bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatıldığını duyurdu.

          Sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulunan Bakan Tunç, şu ifadelere yer verdi:

          "ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

          Bu içerikleri çıkarmayan ve bu konuda alınmış yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları hakkında 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ gereğince para cezası, reklam yasağı, bant daraltma ve erişimin engellenmesi yaptırımları kararlılıkla uygulanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir Hukuk Devletidir. Toplumu suçtan korumak Hukuk Devletinin görevidir. Ülkemizde yayın yapan ve milyonlarca kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kanunlarına ve kurallarına uymak zorundadır. Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı zehirlemeye, toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz. Suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz.

        • 4

          DISCORD NEDİR?

          Discord, oyuncular ve topluluklar için popüler bir iletişim ve sohbet platformudur. 2015 yılında piyasaya sürülen Discord, metin, sesli ve görüntülü iletişim seçenekleri sunarak insanların bir araya gelip sohbet etmelerini sağlar. Sunucular (servers) ve kanallar (channels) aracılığıyla kullanıcılar farklı topluluklar oluşturabilir, sohbet edebilir, oyun oynayabilir ve hatta ders çalışabilirler. Discord, sadece oyuncular için değil, ders çalışmak, proje yönetimi yapmak, topluluklar oluşturmak ve hobi grupları kurmak isteyenler için de oldukça yaygın kullanılan bir platformdur.

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