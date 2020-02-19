Düzenli olarak bakımı yapılmayan dişler ilerleyen zamanlarda kalp, mide ve böbrek hastalıklarına yol açabilir. Diş minesine ve dentin tabakasına etki eden bazı hastalıklar dişlerin renginin değişmesine neden olabilir. Dişlerin beyaz ve sağlıklı görünüşü genetik, beslenme ve ağız bakımı gibi nedenlerle sürdürebilse de, yine aynı nedenlerle sararması ve lekeler oluşması mümkündür.

Diş neden sararır?

Dişlerdeki beyazlık, zaman içerisinde sararır ve kötü bir görüntüye bürünür. Dişlerin beyaz ve sağlıklı görünüşü genetik, beslenme ve ağız bakımı gibi nedenlerle sürdürebilse de, yine aynı nedenlerle sararması ve lekeler oluşması mümkündür. Genetik yapı, ağız bakımına özen göstermemek, yenilen asitli yiyecek ve içecekler zaman içinde dişlerin beyazlığını kaybetmesinde önemli rol oynar.

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Güne dişleri fırçalayarak başlamak, çay kahve, kola gibi içecekleri tüketmemek ve yemeklerden sonra dişleri plaklardan temizlemek, diş beyazlığını korumaya yardımcı olan etkenlerdir. Ancak bu her zaman işe yaramayabiliyor. Genetik diş yapısı ailede nasılsa, kişide de o şekilde olduğundan dolayı, bazı faktörleri değiştirmek pek mümkün olmayabiliyor. Ancak günümüzde diş beyazlığını artırmak için uygulanan birçok teknik mevcut. Bu uygulamalar büyük oranda diş beyazlığını artırmayı sağlayabiliyor.Ağız sindirim sisteminin ilk başladığı yer olduğundan dolayı, yenilen, içilen gıdalardaki asitler ilk diş minelerine temas eder ve ciddi oranda zarar verir.Vücutta diş dışındaki hastalıkların bazıları dişleri yakından etkiler. Özellikle kanser hastalarında uygulanan kemoterapi veya radyoterapi gibi işlemler diş minelerine oldukça zarar verir ve dişlerde sararma oluşturur.Sigara kullanımı ve kırmızı şarap dişlerde sararmaya neden olur. Her ne kadar sürekli diş fırçalansa da sigaranın oluşturduğu sararmanın engellenmesi mümkün değil.Kullanılan birçok antibiyotik de diş minelerinde lekelenmeye ve sararmaya yol açar.