Diş iltihabındaki ölümcül tehlike

Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Avcı, tedavi edilmeyen diş iltihaplarının boyundan aşağı inerek mediastinit denilen göğüs boşluğunda iltihaplanmaya neden olabileceğini söyledi.
Bu durumun ölümcül tablolar oluşturduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Avcı, "Son yıllarda pandemi döneminde diş muayenelerinin aksatılmasıyla azı dişi apsesi kaynaklı mediastinit vakalarında bir artış yaşanıyor" dedi.
Doç. Dr. Avcı, tedavi edilmeyen diş iltihabın aşağı inerek boyunda şişlik, kızarıklık ve ateş gibi belirtiler verdiğini, daha sonra göğüs boşluğunda birikmesiyle mediastinit denilen ölümcül bir tabloyu oluşturduğunu kaydetti.
Grip benzeri halsizlik, ateş, yorgun hissetme gibi bulgularla belirti vermeye başladığından tanı konması zorlu bir vaka olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Avcı, uyarılarda bulundu. Mediastinit vakalarının son yıllarda özellikle azı dişi apselerinden sonra görüldüğünü vurgulayan Doç. Dr. Avcı, "Pandemi dönemi diş muayenelerinin aksatılmasıyla birlikte diş kaynaklı vakalarda artış yaşanıyor. Hastaların diş hekimlerinin tavsiye ve kontrollerine uymamasından dolayı zamanla enfeksiyon boyuna yayılıp aşağı doğru inerek mediastinit dediğimiz göğüs boşluğunda iltihaplanmaya neden oluyor. Hastalar, dişlerinde oluşacak bir enfeksiyonu kendi kendilerine tedavi etmeye çalışmamalı, kesinlikle bir diş hekimine başvurmalıdır" diye konuştu.
GRİP BENZERİ BELİRTİLERLE BAŞLIYOR
Grip benzeri belirtiler vermesi nedeniyle bu vakaların tanısının zorlu olduğunu ifade eden Doç. Dr. Avcı, "Diş kaynaklı mediastinit yapan tablonun bariz bir semptomu yok. Klasik bir grip gibi halsizlik, ateş, yorgun hissetme gibi bulgularla seyrediyor. Bu nedenle boynunda şişlik, kızarıklık ve ateş görülene kadar hastaların bu durumu fark etmemesi geç kalmalarındaki en büyük sebep oluyor" ifadesini kullandı.
"72 SAATTE ÖLÜME GÖTÜRÜYOR"
Göğüs boşluğundaki iltihaplanmanın 72 saat gibi kısa bir sürede hastayı ölüme götürebildiğinin altını çizen Doç. Dr. Avcı, yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı: "Mediastenin enfekte olması vücudun sepsis denilen tabloya girmesine de neden oluyor. Bu da hastayı 72 saat gibi kısa bir sürede ölüme götürüyor. Bu süre zarfında hızlıca tanı konması, uygun antibiyotik tedavisinin başlanması ve hastaya uygun şekilde drenaj dediğimiz cerrahi müdahaleyle o bölgedeki iltihapların boşaltılması lazım. Dişlerinde problem olan hastaların ise rutin diş muayenelerini yaptırmaları, saptanabilecek bir diş enfeksiyonunun da tedavi ve takibinin düzgün yapılması gerekiyor. Böylece sonucu mediastinit olabilecek bir enfeksiyonun yayılmasının önüne baştan geçmiş olunacaktır."
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