Diş hekimi ölü bulundu

Diş hekimi aracının yanında ölü bulundu
İstanbul'da aracının yanında hareketsiz bulunan diş hekiminin hayatını kaybettiği belirlendi. Diş hekiminin şüpheli bulunan ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
Giriş: 29.11.2023 - 13:28 Güncelleme: 29.11.2023 - 13:28
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda, diş hekimi Mahmut Perşembe, aracının yanında yerde hareketsiz bulundu.
Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde Mahmut Perşembe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Diş hekimi Perşembe'nin şüpheli bulunan ölümüne ilişkin savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.