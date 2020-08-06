Dentin tabakasında sinir uçları olan ve içleri dolu sıvı kanalları bulunmaktadır. Tüketilen sıcak, soğuk, ekşi içeceklerin ve gıdaların etkisiyle hareketlenirler. Bu hareketlenmeler ince bir sızı oluşmasına ve dolayısıyla diş hassasiyeitne neden olmaktadır.
Diş Hassasiyetini Oluşturan Nedenler
Sert diş fırçalama: Dişlerin sert bir şekilde fırçalanması, bastırılarak ve şiddetli olarak hareket ettirmek buna neden olmaktadır. Bu durum diş minesini zedeler. Ayrıca diş etlerinin geri çekilerek, dentinin açılmasına ve korunmasız olmasına neden teşkil eder.
Diş Eti Hastalığı (Gingivit): Diş eti hastalığı nedeni ile diş etleri güçsüzleşir ve bu nedenle altta bulunan dentinin kök kısmı ve yüzeyi korunmasız kalarak diş hassasiyeti oluşabilmektedir.
Diş Gıcırdatma ile: Uyku halindeyken diş gıcırdatma ile ya da gün içerisinde dişlerin sıkılması hali mevcut ise, dentin tabakasını etkileyerek açılmasına ve korunmasız kalmasına etki ederek hassasiyet oluşmasına neden teşkil edemektedir.
Diş Eti Çekilmesi: Oluşan Peridontal hastalıklar sonunda oluşan hassas diş eti hali oluşur ve diş eti çekilmesi meydana gelerek dentin açılır ve korunmasız kalır. Bu durum hassasiyet yaratır.
Diş hassasiyeti olan kişilerde dişlerin daha dikkatli fırçalanması; yumuşak kıldan oluşan diş fırçaları tercih edilerek hassas dişler için diş macunu kullanmak gereklidir. Bunun yanında diş minelerini güçlendirecek gıdalar ile takviye edilmesi de katkı sağlayacaktır. Bir diş hekimine gidilerek yapılması gereken uygulamaları hekim tavsiyesiyle yerine getirmek önemlidir. Uygulanan yöntemler ile bu durumun düzeltilmesi gerçekleşebilmektedir.
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