Diş bakımının geçmişten bugüne yolculuğu: Eskiden diş macunu yerine ne kullanılırdı?

DİŞ SAĞLIĞI VE TEMİZLİK ARAYIŞININ KÖKENLERİ

Bugün dişlerinizi fırçalarken kullandığınız mentollü ya da tarçınlı diş macununa minnettar olabilirsiniz. Ancak geçmişte insanlar, dişlerini temizlemek için bazen okçan toynaklarından ya da kumdan yapılmış karışımlar kullanıyordu.

Diş temizliği arayışı, modern zamanlardan çok daha önceye dayanıyor ve bu arayışın izleri, 5000 yıl öncesine kadar uzanıyor.