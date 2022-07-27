Diş Ağrısı Neden Olur ve Nasıl Geçer? Diş Ağrısına Ne İyi Gelir?

Durduk yere dişiniz ağrıyabilir ve doktora gitmeniz gerektiği halde randevu bulamayabilirsiniz. Bu yüzden de tedavinizi evde yapmanız gerekebilir. İşte diş ağrısı neden olur ve nasıl geçer? Diş ağrısına ne iyi gelir? Sorularının cevaplarını sizlerle paylaşıyoruz. Hemen okumaya başlayabilirsiniz.

Diş Ağrısı Neden Olur?

Öncelikle diş ağrısı nedir ve diş ağrısı sebepleri neler, bunları öğrenelim. Çünkü çözüm uygulamak için nedenini biliyor olmanız gerekiyor. Diş ağrıları, çenede ve yüzünüzün belli bölgelerinde hissettiğiniz oldukça rahatsız edici şiddetli ağrılardır. Bu ağrı sadece belli bölgede kalabileceği gibi yayılabilir de…

İşte diş ağrısına sebep olacak etkenler aşağıda sıraladığımız gibidir:

Çürük

Dişin ya da kökünün kırılması

Aşırı soğuk içecek ya da yiyecek tüketilmesi

Sinüs enfeksiyonu

Yanlış hizalanan dişler

Bakteriyel enfeksiyon kaynaklı oluşan diş apnesi

Yirmilik dişlerin çıkması

Diş gıcırdatma

Diş dolgusunda hasar oluşması

iltihaplanma

Bu gibi etkenler sizde diş ağrısına sebep olur. Ama endişe etmeyin, eğer çok ciddi bir sorun değilse, evde de tedavi edebilirsiniz. Şimdi nasıl geçirebileceğinize yönelik önerilerimiz olacak.

Diş Ağrısı Nasıl Geçer? Diş Ağrısına Ne İyi Gelir?

Diş ağrınız var ama ne yapacağınızı bilemiyor musunuz? Tabi bir de dişçiye gitmek istemiyorsanız çözümü evde aramak isteyebilirsiniz. O halde diş ağrısına ne iyi gelir ve diş ağrısına doğal çözüm ne olabilir? İşte cevapları:

Tuzlu su içebilirsiniz. Tuzlu su, diş arasındaki birikintileri azaltır ve dezenfektan görevi görür. Bu sebeple de oluşmuş bir iltihap varsa, azaltır.

Bir çay kaşığı tuzu bir bardak ılıtılmış suya ekleyin ve ağzınızı çalkalayın.

Bir başka öneri ise diş ipi kullanmaktır. Çünkü diş ipleri araya sıkışan parçacıkları alır ve o bölgenin rahatlamasını sağlar.

Yanağınıza soğuk baskı uygulayabilirsiniz. Soğuk baskı da diş ağrısını azaltacaktır.

Ağrı kesici alabilirsiniz.

Sert şeyler yemeyin. Aynı şekilde çok soğuk ya da çok sıcak şeyler de tüketmeyin.

Diş ağrısı nasıl geçer kesin çözüm önerileri arayanlar için oldukça detaylı açıklamasını yaptık. Eğer bunlara dikkat ederseniz diş ağrınızı geçirebilirsiniz.

Çürük Diş Ağrısı Nasıl Anlaşılır?

Bazen diş ağrılarının sebebi çürükten kaynaklı olabiliyor. Ama bunu anlamak için de belirtilerine dikkat etmek gerekiyor. İşte çürük diş ağrısını nasıl anlayabilirsiniz sorusunun cevabı:

Durduk yere beliren diş ağrısı

Çikolata, şeker benzeri gıdalar tükettiğinizde dişinizin ağrıması

Dişin yüzeyinde ortaya çıkan kahverengi, siyah ya da beyaz lekeler

Dişlerin çok hassas olması

Gözle görülür çürükler ya da delikler

Bu belirtileri yaşıyorsanız dişinizde çürük oluşmuştur. Bu durumda da hemen müdahale edilmesi gerekiyor. Bir dişçiden randevu almalısınız ve çözüme kavuşturmalısınız. Bizler size diş ağrısı nasıl geçer kesin çözüm önerileri neler, bunları paylaştık. Düzenli bir şekilde uygularsanız ağrınızın geçtiğini fark edeceksiniz.