Tam bir kabusa dönüşebilen ciltteki kararmalar özellikle yaz aylarında oldukça can sıkıcı bir hal alıyor. Farklı nedenlerden ötürü meydana gelen kararmalar zamanla çok daha fazla koyulaşmaya başlıyor ve kötü bir görüntü ortaya çıkıyor. Koltuk altındaki tüyleri jiletle tıraş etmek, gebelik ya da menopoz gibi dönemlerde yaşanan hormonal değişimler, terlemeyi önleyen kozmetik ürünler, obezite, aşırı terleme veya kalıtsal nedenler cilt kararmalarına yol açabiliyor. Estetik olarak kötü bir görünüm yaratan bu renk farklılığı, yazlık kıyafetlere geçilmesiyle birlikte daha büyük bir sorun haline gelebiliyor.