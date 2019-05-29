Diriliş Ertuğrul neden ve ne zaman final yapıyor? Soruları Diriliş Ertuğrul dizisi hayranları tarafından büyük merak konusu oldu. Her Çarşamba günleri TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşan Diriliş'te Ertuğrul dönemi bitiyor ve yepyeni bir dönem başlıyor. Peki Diriliş Ertuğrul 150. final bölümünde neler oalcak? İşte Diriliş 150. final bölüm fragmanı...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Diriliş Ertuğrul'un final tarihi 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yani bu akşam olarak belirlendi. Ertuğrul 150. final bölümünde izleyicisi ile vedalaşacak.

DİRİLİŞ'TE OSMAN GAZİ GELİYOR!

Diriliş Ertuğrul dizisinin final bölümünün ardından Ertuğrul'un oğlu Osman Gazi dönemi başlıyor. Kayı boyunu anlatarak başlanan hikayede Osman Gazi’nin gerçek hayatı çekilecek. Diriliş Osman dizisi 2019 yılı Ekim veya Kasım ayında TRT 1 ekranlarında yayın hayatına devam edecek. Dizide Osman Gazi karakterinin oyuncu Burak Özçivit canlandıracak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 150. FİNAL BÖLÜM FRAGMANInormallink

DİRİLİŞ 150. BÖLÜM ÖZETİ

Ertuğrul Bey, Berkehan’ın yanına giderken yolda Arıkbuka tarafından tuzağa çekilmişti. Kurulacak her türlü oyuna karşı hazırlıklı olan Ertuğrul Bey ve Alplar, Arıkbuka ve adamlarını etkisiz hale getirip Artıkbuka’yı öldürecekken o yine kaçmayı başarmıştı.

Umuroğlu obasında ise hileyle oba beylerini kendi safına çeken Sırma, Taşkın Bey’i oba beyi olarak seçtirmiş ve onun evlenme teklifini Kabul etmişti. Beylik seçiminde bir hile olduğunu fark eden İlbilge, Gündoğdu Bey’den yardım istemiş ve bu oyunu bozup Taşkın Bey’i etkisiz hale getirmişti.

Ertuğrul Bey, Berke Han’a en yakın adamlarından birinin casus olduğunu ve Anadolu’da başlatacakları büyük cengin bilgilerini Moğollara aktardığını söylemek üzere onun yanına gitmiş ve haini deşifre etmişti.

Umut obasında ise Sırma ve Taşkın beyin çevirdiği işler ve kirli ortaklıkları ortaya çıkmış, Taşkın beyin cezası kesilmişti. Sırma şimdi ne yapacak?