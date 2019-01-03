Diriliş Ertuğrul 131. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen son bölümünün ardından yayınlandı. Diriliş Ertuğrul'da yine heyecan dolu bir bölüm ekranlardaydı. İlbilge'yi kaçıran Dragos Ertuğrul'u hesaba katmadı ve Ertuğru, İlbilge'yi Dragos'un zindanında kurtardı. Ancak bunu öğrenen Dragos, kılıcını çekerek Ertuğrul'dan hesap sordu. Diriliş Ertuğrul'un 131. yeni bölüm fragmanında ise Ertuğrul'un Dragos'a bir teklif sunduğu görülüyor. İşte Diriliş Ertuğrul 130. son bölüm özeti ve 131. yeni bölüm fragmanı

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 131. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 130. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ertuğrul, toplanan vergilerin Konya’ya götürülürken kafileye Dragos tarafından tuzak kurulacağını Beybolat’a anlatmış ve tedbir almasını istemişti. Beybolat ikna olmamış ve Ertuğrul’un dediği gibi Dragos tuzak kurmuştu. Bu tuzakta ise İlbilge Hatun, Dragos’un yeni adamı Uranos tarafından kaleye kaçırılmıştı. Kaleye kaçırılan İlbilge Hatun’un akıbeti ne olacak? Kaleden kurtarılabilecek mi? Ertuğrul ve Beybolat bu hususta ne yapacak?

Dragos yeni hamlesini yapmış ve Ertuğrul’un başına Uranos’u bela etmişti. Uranos, İlbilge’yi kaçırmasının yanı sıra başka ne gibi belalara yol açacak? Ertuğrul, İbnü’l Arabi’nin talebesi Sadreddin-i Konevi’yi Moğolların elinden kurtarıp sağ salim obaya getirmeyi başarmıştı. Ertuğrul, Moğol tehlikesi altındaki diğer alimleri de kurtarmaya muvaffak olabilecek mi? Artuk ise, Emir Bahaeddin’in adamları tarafından tuzak kurulup kaçırılmıştı. Artuk’un akıbeti ne olacak? Ertuğrul onu sağ salim bulabilecek mi? Ertuğrul, tüm bu tuzakları bertaraf edebilecek mi?